Büyükçekçekmece'de mahalle sakinlerinin toz tepkisi

Görevlilerin, birkaç gün içinde caddenin asfaltlanacağını söylediklerini belirten mahalle sakinleri, herhangi bir çalışma olmadığını, yoldan yükselen tozlar nedeniyle ev ve iş yerlerinin kapı ile pencerelerini açamadıklarını, bir an evvel caddenin asfaltlanmasını istediler

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMİYOR"

Esnaf Mehmet Özdemir, "Burası 6 aydır böyle. Gelip kazdılar, belli bir süre öyle kaldı. Ondan sonra tekrar buraya çakıl ve kum serdiler. Belli bir dönem geçti 'burası çökecek' dediler. 'Asfalt atacağız' dediler çok zaman geçti ama hala asfalt dökülmedi. O gün, bugün atacağız derken aylar geçti. Biz mağduruz. Akşama kadar müşteri gelmiyor. Verilen sözler yerine getirilmiyor. Çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Büyükçekmece Belediyesi de söz veriyor ama gelen giden kimse yok" diye konuştu.

"KOVALARLA YOLLARI SULUYORUZ"

Fırat Caddesi'nde dükkanı bulunan Aziz Özdemir, "Toz duman içindeyiz. Kovalarla yolları suluyoruz. Burada oturamıyoruz bile. Dükkan, camlar toz içinde. Ürünlerin üstü toz oluyor. Arıyoruz, sulama da yapmıyorlar. Asfalt atılacak, dediler ama atılmadı biz de bekliyoruz. Kimse sorumluluk almıyor. Herkes birbirine devrediyor. 'Biz bakmıyoruz İSKİ bakıyor' diyorlar, onlar 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakıyor' diyor. Masa masa atlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Solak, "Burada kanalizasyon çalışması yaptılar. Beton atıldı o günden sonra kimse gelmedi. Kapıları açamıyoruz" şeklinde konuştu.