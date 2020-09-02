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02.09.2020 - 10:20 | | DHA

Büyükçekmece Gölü sisten kayboldu

İstanbul Büyükçekmece'de sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, Büyükçekmece Gölü'nün üzerine düşen sis ise güzel ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Büyükçekmece Gölü sisten kayboldu

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu. Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi noktalarda etkisini arttıran sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sisli havada zorluk yaşarken, sis saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybetti. Büyükçekmece'nin göl ve sahil bölgelerinde daha etkili olan sis, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyini tamamen kapsayan sis bulutu, görenleri büyüledi.

Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkıBursa’da sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan bir müşteriden, üç gün sonra ÖTV zammını gerekçe göstererek 55 bin lira daha istediler. Bütün işlemleri yaparak parayı da ödediğini iddia eden vatandaş, “Ödememi yapmama rağmen aracımı vermiyorlar. Gerekçe olarak da ÖTV zammını gösteriyorlar” dedi.
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