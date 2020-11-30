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30.11.2020 - 13:38 | | İHA

Büyükçekmece'de banklar söküldü

Büyükçekmece Belediyesi son günlerde hızla artan Covid-19 vakalarına karşı önlem almak amacıyla ilçede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklardaki bankları kaldırdı.

Büyükçekmece'de banklar söküldü

Büyükçekmece Belediyesi ülke genelinde son günlerde hızla artan Covid-19 vakalarına karşı önlem almak amacıyla harekete geçti. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, özellikle vatandaşların haftasonları yoğun olarak bulundukları parklarda denetleme yaptı. Ekipler denetimler sonucunda Kültür Park ve Büyük Atatürk Parkı içerisinde bulunan bankları yerinden söktüler. Sökülen banklar araçlara yüklenerek Park ve Bahçeler Müdürlüğünün deposuna kaldırıldı. Uygulamanın vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları durumunda diğer parklarda da devam edeceği öğrenildi.

Belediye ekipleri tarafından bankların kaldırılmasını çok yerinde bulduğunu belirten Turan Edip, “Çok iyi oluyor. Mantıklı gelen de zaten budur” açıklamasında bulundu.

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