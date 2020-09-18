Büyükçekmece'de bir kişi araç içerisinde ölü bulundu

Olay saat 10.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi Akyurt Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre 34 NB 5473 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören yoldan geçenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulmuş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. İncelemelerde araç içerisinde tabanca bulundu. Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Büyükçekmece'de esnaf olan Sinan Cesur'a ait olduğunu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Cesur'un cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran polisin çalışması sürüyor.





