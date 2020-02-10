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10.02.2020 - 12:24 | | İHA

Büyükçekmece’de çıplak erkek cesedi bulundu!

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir viyadüğün altından yabancı uyruklu çıplak erkek cesedi bulundu. Şahsın incelemesinde vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.

Büyükçekmece’de çıplak erkek cesedi bulundu!

İddiaya göre, Büyükçekmek Karaağaç Mevkinde bulunan viyadüğün altında bir vatandaş, cansız erkek gördü. Bir anda panikleyen vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü ve vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri, şahısın yabancı uyruklu olduğunu tespit etti. Olay yeri inceme ekiplerinin, incelemeleri devam ederken, cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

 

 

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