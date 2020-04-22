Büyükçekmece'de doğum günü partisi! 46 gözaltı

İstanbul Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi’nde dün gece yarısı bir villada kalabalık bir grup tarafından parti yapıldığı yönünde ekipler bilgi aldı. Ekipler bahçeli lüks villada eğlence partisi düzenlendiğini görünce kapıyı çalıp eve girdi. Evde incelemede bulunan ekipler, adreste 36 yaşındaki Nijerya uyruklu Ebuka John E.’nin (36) yeni doğan çocuğu için parti düzenlediğini tespit etti.

Partiye katılanların sosyal mesafe kuralına uymadığını ve içeride yabancı uyruklu 46 kişinin bulunduğunu tespit etti. Ebuka John E. ile partiyi organize etmesinde yardımcı olan Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa E. (26) ve Eren Ç. (27) isimli şahısları gözaltına alıp emniyete götürdü.

Adreste davetli olarak bulunan yabancı uyruklu 46 kişiye “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 180 TL idari para cezası uygulayan ekiplerin, gözaltına alıp mahkemeye sevk ettiği ev sahibi ve 4 organizatör hakkında ise 3 ay ev hapsi cezası hükmü verildi.