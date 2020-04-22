Büyükçekmece'de doğum günü partisi! 46 gözaltı
İstanbul’da corona virüsü salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunması için bir çok önlem alınırken, Nijerya uyruklu bir kişi yeni doğan çocuğu için doğum günü partisi düzenledi. Partiyi basan polis 46 kişiye idari para cezası uygularken, doğum günü programını organize eden Nijeryalı ile 4 Türk'e 3 ay ev hapsi cezası verdi.
İstanbul Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi’nde dün gece yarısı bir villada kalabalık bir grup tarafından parti yapıldığı yönünde ekipler bilgi aldı. Ekipler bahçeli lüks villada eğlence partisi düzenlendiğini görünce kapıyı çalıp eve girdi. Evde incelemede bulunan ekipler, adreste 36 yaşındaki Nijerya uyruklu Ebuka John E.’nin (36) yeni doğan çocuğu için parti düzenlediğini tespit etti.
Partiye katılanların sosyal mesafe kuralına uymadığını ve içeride yabancı uyruklu 46 kişinin bulunduğunu tespit etti. Ebuka John E. ile partiyi organize etmesinde yardımcı olan Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa E. (26) ve Eren Ç. (27) isimli şahısları gözaltına alıp emniyete götürdü.
Adreste davetli olarak bulunan yabancı uyruklu 46 kişiye “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 180 TL idari para cezası uygulayan ekiplerin, gözaltına alıp mahkemeye sevk ettiği ev sahibi ve 4 organizatör hakkında ise 3 ay ev hapsi cezası hükmü verildi.