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20.12.2020 - 13:19 | | DHA

Büyükçekmece'de doğum günü partisine korona baskını!

Büyükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken doğum günü partisi düzenlenen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Eğlenceye katılan 52 şüpheliye toplam 165 bin 360 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlendiği ve içerde bulunanların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları bilgisini edindi. Harekete geçen ekipleri, eğlence mekanına düzenledikleri denetimde 52 şüpheli hakkında Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'nu 282. Maddesi gereği 3 bin 180 liradan olmak üzere toplam 165 bin 360 lira para cezası kesti.

Eğlence mekanı yetkilileri Ferhat T., ve Abdullah S., ile işyerindeki eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu Safa El Q., hakkında tutanak tutulurken, eğlence mekanı ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

 

 

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