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09.04.2020 - 17:08 | | AA

Büyükçekmece'de iki otomobil yol kenarındaki araçlara çarptı

Son dakika gelen bilgilere göre; Büyükçekmece'de aynı yöne giden iki otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Büyükçekmece'de iki otomobil yol kenarındaki araçlara çarptı

E-5 Karayolu'nda Edirne istikametine giden 34 GM 5921 ile 34 NK 9991 plakalı araçlar, Büyükçekmece mevkisinde, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 2 araç ve bir motosiklete çarptı.

Yarıştıkları sırada kaza yaptıkları öne sürülen iki sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını topladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükçekmecede iki otomobil yol kenarındaki araçlara çarptı

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