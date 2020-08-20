Büyükçekmece’de kanlı hesaplaşma!

Olay, dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada, Sıddık Özer, Sadık S., Serdar S. ve Münevver K. yaralandı. Olay sonrası kısa sürede gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı 2 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası Sıddık Özer(20) isimli genç hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.