22.04.2020 - 14:32 | | İHA/AA
Büyükçekmece'de lüks villada doğum günü partisi!
İstanbul Büyükçekmece'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini hiçe sayarak doğum günü partisine katılan 46 kişi polis baskını ile yakalandı. Eğlenceye ev sahipliği yapan Nijeryalı bir kişi ile partiyi organize eden 4 kişiye 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşulu ile adli kontrol hükümleri uygulandı.
Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdıBir tekstil fabrikasında işçiler patronlarının doğum günü kutlamak için fabrika içinde halaylı parti düzenledi. Halaylı doğum günü partisinin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşılınca fabrika yönetimi ve işçilere hakkında işlem başlatılarak jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.