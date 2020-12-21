21.12.2020 - 12:54 | | DHA
Büyükçekmece'de vahşet!
Olay, saat 09.00 sıralarında, Büyükçekmece D-100 Karayolunun Güzelşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İşyerine gitmek için otomobiliyle yola çıkan Metin Baykal'ın dikkatini yol kenarında yatan bir köpek çekti.
Arabasıyla köpeğin olduğu noktada duran Baykal, aracından inip hayvanın yanına gitti. Köpeğin belinden kabloyla bağlanmış olduğunu gören Baykal, hayvanın öldüğünü fark etti. Baykal, duruma tepki gösterdi.
Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.