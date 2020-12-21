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21.12.2020 - 12:54 | | DHA

Büyükçekmece'de vahşet!

Olay, saat 09.00 sıralarında, Büyükçekmece D-100 Karayolunun Güzelşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İşyerine gitmek için otomobiliyle yola çıkan Metin Baykal'ın dikkatini yol kenarında yatan bir köpek çekti.

Büyükçekmece'de vahşet!

Arabasıyla köpeğin olduğu noktada duran Baykal, aracından inip hayvanın yanına gitti. Köpeğin belinden kabloyla bağlanmış olduğunu gören Baykal, hayvanın öldüğünü fark etti. Baykal, duruma tepki gösterdi.

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