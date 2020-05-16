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16.05.2020 - 04:00 | | AA

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan Işık'ın atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret Özer ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem Akay merkeze alındı.

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan Işık atandı.

 

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