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15.11.2020 - 11:23 | | İHA

Büyükşehir’den HES Kodu uyarısı!

Kocaeli'nde toplu taşıma araçlarında HES Kodlu binişler 30 Kasım’da başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi HES kodunu ‘KocaeliKartı’na tanıtmayanlar araçlara binemeyeceğini duyurdu.

Büyükşehir’den HES Kodu uyarısı!

Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan ‘KocaeliKart’a HES kodu özelliği getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması ile ilgili testler sonucunda Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile deniz ulaşım, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüs ve minibüslere binilmesi sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için geliştirilen yeni uygulama 30 Kasım tarihi itibariyle başlıyor. 5 gün içerisinde HES Kodunu ‘KocaeliKartı’na tanıtmayanlar hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarına binemeyecekler.

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