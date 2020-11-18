Büyükşehir’den ‘kısmi kapanma’

İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.



İBB’den yapılan açıklamada yaklaşık 2000 belediye personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve 1322 personelinde karantina da olduğunu açıkladı.

İBB’nin salgının yayılmasını önlemek amacıyla perşembe gününder itibaren uygulanacak yeni kararlar şöyle:



Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.



İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.



Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.



Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.



İBB’ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.



