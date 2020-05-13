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13.05.2020 - 14:40 |

Buzağı hırsızlarına operasyon: 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 buzağıyı çalan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Buzağı hırsızlarına operasyon: 2 kişi tutuklandı

İlçeye bağlı Akarsu ve Yunusoğlu mahallelerinde hayvan hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Karacailyas Mahallesi'nde olayda kullandıkları araçta yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadesinde daha önce aynı bölgede 4 koyunu çaldıklarını ve sattıklarını itiraf etti. Ele geçirilen 3 buzağı sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyardığı Bursa'da yine aynı manzaraSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlara çıkanların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.
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