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20.01.2021 - 10:07 | | DHA

Buzda düştü, ayağı kırıldı! Acıyla yerde kıvrandı

Bursa'da buzda kayıp düşünce ayağı 3 yerinden kırılan adamın o anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Buzda düştü, ayağı kırıldı! Acıyla yerde kıvrandı

Olay Merkez Bursa Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. İnönü Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyen kimliği belirsiz genç bir adam, Sönmez İş Sarayı önüne geldiğinde buz tutmuş yolda birden ayağı kaydı.

Sağ ayağı öne doğru kayınca arkada kalan sol ayağının üzerine ters bir şekilde oturmak zorunda kalan gencin ayağı 3 farklı yerinden kırıldı.

Acılar içerisinde yerde kıvranan gencin yardımına çevredeki esnaf yetişti. Kimliği belirsiz genç 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

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