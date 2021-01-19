Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji de buzlanma ve don uyarısında bulundu. Bolu’da yoğun kar nedeniyle yolda kalan TIR’lar trafiği kilitlerken, Doğu Anadolu’da 2240 köye ulaşım sağlanamadı. Ankara’da kar yağışı dün sabah da etkisini sürdürdü. Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’na altı yıl sonra kar yağdı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü ilçede 45 dakika yağan kar Kuşadası’nı beyaza bürüdü.

9 kişi yaralandı

Eskişehir’de sıfırın altında 7 derece ölçülürken, yollar buz tuttu. Sabah saatlerinde düşerek yaralanan dokuz kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas’ta kar yağışı nedeniyle 461 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Tokat’a da dün mevsimin ilk karı düştü. Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Trabzon’da 57 mahalle, Rize’de 43, Giresun’da 138, Gümüşhane’de 205, Artvin’de 45 köy olmak üzere toplam 488 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadı. Kar kalınlığı Ovit Dağı’nda 30, Ayder Yaylası’nda ise 10 santimetreye ulaştı. Zonguldak - Ereğli karayolunun Ereğli kesiminde yol ulaşıma kapandı. İl genelinde 255 köye ulaşım sağlanamadı.