MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Buzlanma ve don uyarısı
ABONE OL
19.01.2021 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Buzlanma ve don uyarısı

Türkiye’nin büyük bölümünü hafta sonu etkisi altına alan kar yağışı, dün kısmen etkisini kaybederken yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji de buzlanma ve don uyarısında bulundu.  Bolu’da yoğun kar nedeniyle yolda kalan TIR’lar trafiği kilitlerken, Doğu Anadolu’da 2240 köye ulaşım sağlanamadı. Ankara’da kar yağışı dün sabah da etkisini sürdürdü.  Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’na altı yıl sonra kar yağdı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü ilçede 45 dakika yağan kar Kuşadası’nı beyaza bürüdü.

9 kişi yaralandı

Eskişehir’de sıfırın altında 7 derece ölçülürken, yollar buz tuttu. Sabah saatlerinde düşerek yaralanan dokuz kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas’ta kar yağışı nedeniyle 461 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Tokat’a da dün mevsimin ilk karı düştü. Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Trabzon’da 57 mahalle, Rize’de 43, Giresun’da 138, Gümüşhane’de 205, Artvin’de 45 köy olmak üzere toplam 488 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadı. Kar kalınlığı Ovit Dağı’nda 30, Ayder Yaylası’nda ise 10 santimetreye ulaştı. Zonguldak - Ereğli karayolunun Ereğli kesiminde yol ulaşıma kapandı. İl genelinde 255 köye ulaşım sağlanamadı.

 

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet