ByLock kullanıcısı 1 kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında özel bir firmada bilgisayar işletmeni olarak çalışan M.E.A ‘nın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti. M.E.A’nın evinde yapılan aramada ise bir laptop bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmaliMuğla'nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL’lik yakıt ikmali yaptı.