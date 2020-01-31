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31.01.2020 - 12:59 | | DHA

Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi yakalandı!

Bolu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle aranan M.Y. (27) saklandığı evde yakalandı.

Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi yakalandı!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, özel sektör çalışanı M.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelinin saklandığı evi tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda M.Y. gözaltına alındı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli M.Y., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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