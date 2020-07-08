MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bypass ameliyatlarında ‘kapalı metod’a rağbet
ABONE OL
08.07.2020 - 07:00 |

Bypass ameliyatlarında ‘kapalı metod’a rağbet

Koroner bypass ameliyatlarında son dönemlerde klasik yöntem yerine ‘kapalı metod’ büyük rağbet görmeye başladı.

Bypass ameliyatlarında ‘kapalı metod’a rağbet

Klasik yöntemden farklı olarak küçük kesi ile yapılan kapalı kalp ameliyatları sonrası hastalar, hem çok daha az ağrı hissediyor hem de daha kısa sürede normal hayatına geri dönebiliyor. Küçük kesi (kapalı) ile yapılan bypass ameliyatlarında herhangi bir kemik kesilmezken, göğsün sol tarafında yaklaşık 7 cm’lik küçük bir kesi ile kaburgalar arasından kalbe ulaşılarak tüm damarlar değiştirilebiliyor.

Prof. Dr. Ergun Demirsoy, hem açık hem de kapalı ameliyat önerdikleri hastalarının tamamının kapalı metodu ısrarla istediklerini belirtti. Demirsoy, “Kapalı metodla yaptıkları bypass ameliyatından sonra hastalar, herhangi bir kemik kesilmediğinden çok az ağrılarının olduğunu ve normal hayatlarına kısa sürede dönmelerinden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Ayrıca ameliyatın çok küçük kesi ile (7 -8cm) ile yapılmasıyla hastalar kozmetik açıdan da çok memnun oluyor” dedi.

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Havadan virüs bulaşır mı? Açık hava değil, kapalı ortam riskli

Havadan virüs bulaşır mı? Açık hava değil, kapalı ortam riskli

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Sağlık kuruluşlarında yeni Kovid-19 kuralları: Fizyoterapistle toplu seans yok

Sağlık kuruluşlarında yeni Kovid-19 kuralları: Fizyoterapistle toplu seans yok

Sıradaki Haber