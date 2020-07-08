Bypass ameliyatlarında ‘kapalı metod’a rağbet

Klasik yöntemden farklı olarak küçük kesi ile yapılan kapalı kalp ameliyatları sonrası hastalar, hem çok daha az ağrı hissediyor hem de daha kısa sürede normal hayatına geri dönebiliyor. Küçük kesi (kapalı) ile yapılan bypass ameliyatlarında herhangi bir kemik kesilmezken, göğsün sol tarafında yaklaşık 7 cm’lik küçük bir kesi ile kaburgalar arasından kalbe ulaşılarak tüm damarlar değiştirilebiliyor.

Prof. Dr. Ergun Demirsoy, hem açık hem de kapalı ameliyat önerdikleri hastalarının tamamının kapalı metodu ısrarla istediklerini belirtti. Demirsoy, “Kapalı metodla yaptıkları bypass ameliyatından sonra hastalar, herhangi bir kemik kesilmediğinden çok az ağrılarının olduğunu ve normal hayatlarına kısa sürede dönmelerinden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Ayrıca ameliyatın çok küçük kesi ile (7 -8cm) ile yapılmasıyla hastalar kozmetik açıdan da çok memnun oluyor” dedi.