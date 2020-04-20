Çaba Eş Anlamlısı Nedir? Çaba Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Bir işi yapmak ve başarabilmek için harcanan güce çaba denmektedir. Tanımı üzerinden çaba kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre ayrıca, ‘gayret’ sözcüğü üzerinden değişik yerlerde değerlendirebilirsiniz.



Çaba Eş Anlamlısı Nedir?



Herhangi bir amaç için bunu gerçekleştirebilmek adına hem ruhsal hem de fiziksel olarak güç harcanır. Bu güç aynı şekilde ele alındığında çabaya dönüşür. Böylece Belirli bir zaman ele alınan uğraş ile beraber, kişi istediği hedefe ulaşabilmektedir. Buna da çaba denmektedir. Çaba kelimesi için de ayrıca alternatif olarak gayret sözcüğünün kullanabilirsiniz.



Çaba Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Çaba ya da çabalamak insan hayatının en önemli olgularından biridir. Gündelik yaşamda sıkça kullanılan bu kelime aynı zamanda gayret eş anlamlı sözcüğü üzerinden de ele alınmaktadır.



‘’Bu iş için büyük çaba sarf etti.’’



‘’Onun gayretiyle bu çalışmayı tamamlayacağız.’’



Her iki cümle içerisinde de hem gayret hem de çaba kelimesi aynı anlam üzerinden kullanılabilir.