Çabuk Eş Anlamlısı Nedir? Çabuk Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Çabuk, Farsça dil köklerine sahip bir kelimedir ve dilimizde genellikle hız belirtmek için kullanılmaktadır. Bu sözcüğün; isim, sıfat ya da ünlem belirtmek için kullanılması mümkündür.

Çabuk Nedir?

Çabuk kelimesi TDK’ya göre farklı açıklamalar içermektedir. Bu kapsamda kelime; hızlı, beklenenden daha kısa bir zaman ve acele et manasına gelen bir ünlem olarak tanımlanmaktadır.

Çabuk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Aynı cümlede, anlam düşüklüğü yaratmadan çabuk kelimesi yerine farklı sözcükler konulabilmektedir. Bu sözcükler hızlı ve aceledir. Ancak bu sözcükler bazı zamanlarda aşağıdaki örnekte olduğu gibi yanlış kullanılabilmektedir.

- Biraz daha çabuk olur musun?

- Biraz daha hızlı olur musun? (Doğru)

- Daha vaktimiz var, acele etmene gerek yok. (Yanlış)

Çabuk Kelimesinin Zıt Anlamları

Çabuk hem eş anlamları hem de zıt anlamları bulunan bir sözcüktür. Bu kapsamda ağır ve yavaş kelimeleri, çabuk sözcüğünün zıt anlamları olarak kullanılabilmektedir.