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30.03.2020 - 17:57 | | DHA

Caddebostan sahili yine kalabalık

İstanbul'da öğleden sonra güneşin açmasıyla Caddebostan Sahili yine doldu.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler "Evde Kal" uyarılarını hiçe sayarak sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapanların büyük bir çoğunluğunun güvenli mesafeye uymadığı görüldü.

Çocuğuyla beraber gelenler de güvenli mesafeyi hiçe saydı.

Sahilde bulunanların neredeyse tamamının maske kullanmaması dikkat çekti.

Bazılarının ise yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturduğu görüldü. Sahildeki kalabalık havadan da fotoğraflandı.

Caddebostan sahili yine kalabalık

Caddebostan sahili yine kalabalıkİstanbul'da öğleden sonra güneşin açmasıyla Caddebostan Sahili yine doldu.
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