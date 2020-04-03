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03.04.2020 - 10:23 |

Caddeye çıkan herkesin ateşi ölçülüyor

Ağrı'da, corona virüs salgını nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nin girişinde polis tarafından ateş ölçümü yapıldı. Tek sıra bekleyen vatandaşlar, ateş ölçümünün ardından caddeye alındı. Bu sırada bazı vatandaşların, polisin uyarısan rağmen sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Caddeye çıkan herkesin ateşi ölçülüyor

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için Emniyet Müdürlüğü sıkı çalışma yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı.

Polis, sağlık görevlileri eşliğinde ateşlerini ölçtükleri vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor. Bankaların önünde de bariyer kuran ekipler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile sık sık anons yaparak, vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. 

 

Kardan corona virüs yaptılarArdahan'da, Bülent Koçak (37) ile arkadaşı Volkan Çolak (37), kardan corona virüs yaptı. Kardan corona virüs, güneşe 2 saat dayanabildi.
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