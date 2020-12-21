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21.12.2020 - 10:50 | | DHA

Çadır kurup kumar oynadılar! 12 kişi böyle basıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynamak için çadır kuran 12 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. 12 kişiye toplam 50 bin lira idari para cezası uyguladı.

Çadır kurup kumar oynadılar! 12 kişi böyle basıldı

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Aydınevler Mahallesi’nde kumar oynayabilmek için iki adet çadır kuran gruba operasyon yaptı.

Polis, 2 çadırda 12 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüpheliler hakkında 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve ‘kumar oynamak’ suçlarından toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler tarafından kurulan çadırlar da iş makinesiyle kaldırıldı.

 

 

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