Çadır kurup kumar oynadılar! 12 kişi böyle basıldı

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Aydınevler Mahallesi’nde kumar oynayabilmek için iki adet çadır kuran gruba operasyon yaptı.
Polis, 2 çadırda 12 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüpheliler hakkında 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve ‘kumar oynamak’ suçlarından toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.
Şüpheliler tarafından kurulan çadırlar da iş makinesiyle kaldırıldı.
Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.