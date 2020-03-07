Çadırdan hallice ‘Umut’ Apartmanı

Sınırdan Avrupa’ya geçmek için bir haftadır Edirne’de bekleyen göçmenlerin kamp kurduğu bölgeler arasında Ulus Pazarı, otogar ve çevresindeki metruk binalar bulunuyor. Edirne Otogarı’nın karşısında bulunan ve 1 yıl önce boşaltılan metruk bina, şimdi göçmenlerin altına sığındığı bir sıcak yuva oldu. 4 katlı apartmanın her katında 6-7 aile yaşıyor. Apartmana brandalarla pencere, odunlardan da kapı yapan göçmenler, “Çadırlarda çoluk çocuk perişan oldu. En azından başımızı sokabileceğimiz bir yer var” diyor.

Protezini alacaktı

Apartmanda iki gündür kalan İranlı Hamed ve Afgan Kerimi’nin yolları sınırda kesişmiş. İpsala’dan daha önce hiç tanımadığı Kerimi ile beraber Yunanistan’a geçen Hamed, “İran’dan zorla Suriye’de savaşa gönderildim. Orada patlamada sol bacağımı kaybettim. Sonra Türkiye’ye kaçtım. Bir hafta önce İstanbul’dan buraya geldim. 4 gün önce sınırı geçtik. Yunan polisine yakalandık. Soydular, üzerimizdeki her şeyi aldılar. Protezime el koydular. ‘Param, telefonum hepsi sizin olsun ama protezimi verin’ dedim. Çünkü yürümek için ona ihtiyacın var. Ağladım, sonra geri verdiler. Bu apartmanda yaşamak zorundayız” dedi.

‘Kaderimiz aynı’

Hamed’in Afgan yoldaşı Kerim ise, “Dağılmış bir haldeyiz, kaybolanlar var. Dönüş yolumuz yok. Hani derler ya hepimizin kaderi aynı. Burada kardeş gibi beraber yaşıyoruz. Hamed ile kaderimiz aynı” dedi. Aynı apartmanda kalan Afgan asıllı Bita, Zehra, Zeynep ve Şüküfe kardeşlerle daha önce sınır köyü Doyran’da karşılaşmıştık. Doyran’da çadırlarda kalan kız kardeşler, Bayburt’tan Edirne’ye gelmiş. Annelerini kaybeden 4 kız kardeş babaları ile ‘Göçmen Apartmanı’na yerleşti. Zeynep, “Halimizi siz de görüyorsunuz. Apartmanın her tarafı dökülüyor ama başka kalacak yerimiz yok” şeklinde konuştu.

Aşırı yığılma nedeniyle boşaltıldı

Bir haftadır göçmenlerin yuvası olan dört katlı Umut Apartmanı, dün akşam saatlerinde aşırı yoğunluk nedeniyle yıkılma riskine karşı boşaltıldı. Polis binaya girişleri kapattı, apartmanın etrafına şerit çekti. Binadaki göçmenler ise, eşyalarını alarak çadırlara geçti.