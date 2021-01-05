05.01.2021 - 12:28 |
Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Bilindiği üzere restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık. Fakat müşterilerini ağırlamak isteyen işletma sahipleri Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? diye sıklıkla soruyor.
Koronavirüs yasakları yeni yılda da devam ediyor. Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar için kısıtlamalar sürüyor. 2021'den beklentiler bir hayli yüksek... Bu nedenle işşletme sahipleri "Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?" sorusunu art arda yöneltiyor.
CAFE (KAFE), RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılırken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklama yok. Kısıtlamalar devam ediyor. Net tarih paylaşılmış değil.
Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çaldıKocaeli'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı bir fabrikadan kendisine bankaya yatırması için verilen 2 milyon TL ile 20 gün önce ortadan kaybolup, para ile lüks otellerde kalıp, 4 otomobil ve taksi plakası satın alan muhasebe elemanı A.C.O. ve suç ortakları yakalandı. A.C.O.'nun kaldığı otelde paraları ve eşyaları çarşafla bohça yapıp taşıması güvenlik kamerasına yansıdı.