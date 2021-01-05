Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?

Koronavirüs yasakları yeni yılda da devam ediyor. Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar için kısıtlamalar sürüyor. 2021'den beklentiler bir hayli yüksek... Bu nedenle işşletme sahipleri "Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?" sorusunu art arda yöneltiyor.

CAFE (KAFE), RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılırken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklama yok. Kısıtlamalar devam ediyor. Net tarih paylaşılmış değil.