Restoan ve lokantalar, paket servisi yaparken cafeler ve kahvahaneler kepenklerini kapatmış durumda... Artık müşterilerini ağırlamak isteyen binlerce iş yeri sahibi kısıtlamaların sona ermesini isterken yoğun bir şekilde "Cafe, restoran, lokanta ve kahvehaneler ne zaman açılacak?" diye soruyor.

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cafe, restoran, lokanta ve kahvehanelerin ne zaman açılacağına dari henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yakın zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir duyuru yapılması bekleniyor.