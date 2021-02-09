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09.02.2021 - 12:46 |

Çağatay Öztürk kimdir? Jigolo çetesi iddiası! Çağatay Öztürk kaç yaşında?

Çağatay Öztürk'ün yaşamı araştırılan konular arasında yer alıyor. Müzik ile uğraşan Öztürk ile ilgili iddialar gündeme geldi. İddianameye göre, liderliğini Çağatay Öztürk’ün yaptığı jigolo çetesi 10 ayrı çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yaptı. Peki Çağatay Öztürk kimdir, kaç yaşında?

Çağatay Öztürk kimdir? Jigolo çetesi iddiası! Çağatay Öztürk kaç yaşında?

Çağatay Öztürk kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Jigolo çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede, çeşitli ortaya çıktı. İddianameye göre, liderliğini Çağatay Öztürk’ün yaptığı yer aldı. Peki Çağatay Öztürk kimdir, kaç yaşında?

ÇAĞATAY ÖZTÜRK KİMDİR?

Liderliğini müzisyen Çağatay Öztürk’ün (44) yaptığı 91 kişilik jigolo çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede, dolandırılanlara dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

İddianameye göre, liderliğini görünürde müzik ile uğraşan Çağatay Öztürk’ün yaptığı jigolo çetesi Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar’da kurdukları 10 ayrı çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yaptı. Konuya yakın bir kaynak, 10 çağrı merkezi üzerinden günlük elde edilen cironun 1 milyon lirayı bulduğunu söylüyor.

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