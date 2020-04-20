Çağrı Eş Anlamlısı Nedir? Çağrı Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Çağrı kelimesi ülkemizde çok sık kullanılan, aynı zamanda ülkemizde erkek çocuklarına verilen birisimdir. Çağrı kelimesinin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Çağrı kelimesi nasıl yazılır nedir sorusu sıklıkla sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimelerin doğru yazılışı sözlüklerde bulunmaktadır. TDK sözlüklerinde de bulmak mümkündür. Çağrı kelimesi eş anlamı nedir? Bu kelimeler bitişik mi ayrı mı yazılır? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuşları farklı kelimelerdir. Fakat anlamlarına bakıldığında aynı
manaya gelirler. Çağrı kelimesinin de eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Çağrı kelimesi eş anlamlı
sözcükleri davet, arama ve çağırış kelimeleridir.
Çağrı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Eş anlamlı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Çağrı kelimesinin anlamı da Sözlüklerde bulunur. Kelimenin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı aşağıda
belirtilmiştir.
- Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
- Çağrı cihazı
Çağrı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Çağrı kelimesinin eş anlamı, anlamdaşı ve yakın anlamları aşağıda belirtilmiştir.
- Davet, telefon ile arama, çağırış
Eş anlamlı bu kelimeler cümle içerisinde çağrı kelimesinin yerine kullanılabilir. Bunun sebebi çağrı
kelimesi ile aynı anlamı barındırmalarıdır.