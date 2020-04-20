Çağrı Eş Anlamlısı Nedir? Çağrı Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuşları farklı kelimelerdir. Fakat anlamlarına bakıldığında aynı

manaya gelirler. Çağrı kelimesinin de eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Çağrı kelimesi eş anlamlı

sözcükleri davet, arama ve çağırış kelimeleridir.

Çağrı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Çağrı kelimesinin anlamı da Sözlüklerde bulunur. Kelimenin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı aşağıda

belirtilmiştir.

- Birinin bir yere gelmesini isteme, davet

- Çağrı cihazı

Çağrı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Çağrı kelimesinin eş anlamı, anlamdaşı ve yakın anlamları aşağıda belirtilmiştir.

- Davet, telefon ile arama, çağırış

Eş anlamlı bu kelimeler cümle içerisinde çağrı kelimesinin yerine kullanılabilir. Bunun sebebi çağrı

kelimesi ile aynı anlamı barındırmalarıdır.