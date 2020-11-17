MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
ABONE OL
17.11.2020 - 12:22 | | DHA

Çağrı, mezarlık yanında intihar etti

İzmit'te psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Çağrı Y. köy mezarlığının yanında başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi.

Çağrı, mezarlık yanında intihar etti

İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde bulunan Gündoğdu Mezarlığı girişindeki otomobilin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu Çağrı Y. (26), olduğu belirlenen kişinin, başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdiği tespit edildi. 

EVE GELMEYİNCE AİLESİ, KAYIP İHBARI YAPMIŞ

Ailesinin, dün gece eve gelmemesi üzerine Çağrı Y. için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çağrı Y.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

    Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

    Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Yunanistan'dan F-35 hamlesi

    Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

    Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet