Çakar Lamba Takma Ve Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu? 2020 Çakar Lamba Maddesinin Detayları...

Birçok kişi 2020 yılı itibariyle trafikte usulsüz çakar lamba kullanımının ne kadar cezaya tabi tutulduğunu merak ediyor. Aynı zamanda bu cezanın trafikten men durumu olup olmadığı konusunda da araştırma yapılmaktadır.

Çakar Lamba Takma ve Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu?

Kırmızı ve mavi renkler ile yanıp sönen çakar lambalar, günümüze araçların tepesine ya da ön kısımlarına yerleştirilmektedir. Elektrikle çalışan bu çakar lambalar oldukça yüksek ses çıkarır. Ancak bu lambalar sadece yasal kurumlar için geçerlidir.

Trafikteki sivil araçların bunu kullanması belli cezalar ile karşı karşıya kalınmasına sebep olur. 2020 yılı için güncellenmiş çakar lamba takma ve kullanma cezası, 2456 TL’dir. Eğer bu ceza ilk 15 gün içerisinde ödenirse %25 gibi bir indirim yapılmaktadır.

2020 Çakar Lamba Maddesinin Detayları

Sesli ve ışıklı cihazların araçlara takılarak trafiğe çıkılması 2020 yılı itibariyle güncellenmiş cezalar üzerinden uygulanmaktadır. Trafik ekipleri eğer seyir halindeki sivil araçlarda bu sürenleri görürse ceza uygulama hakkına sahiptir. Bu ceza şu an 2456 TL miktarındadır. Sadece maddi ceza değil aynı zamanda ehliyete el konma gibi bir durum ile karşı karşıya kalınabilir.