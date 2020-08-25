25.08.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Çakarlı maganda tutuklandı
İstanbul Hadımköy’de trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı Dadaş Aras’ı (26) 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Mehmet Enes Uysal (20), dün adliyeye sevk edildi. 6 ayrı suç kaydı olan Muhammed Enes Uysal, “kasten adam öldürmeye teşebbüs etme”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Kara araçlarını alıkoyma” suçlarından tutuklandı.
FERİT ZENGİN İstanbul
Saldırgana ayrıca “kanuna aykırı çakar takma” ve “trafiği tehlikeye düşürme” suçlarından da 5 bin lira para cezası kesildi. Uysal’ın ifadesinde “Yol vermeyince tartışmaya başladık. Bana saldırdı. Sonra bıçak çekti. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Boğuşma sırasında bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım” dediği öğrenildi.
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