Çakarlı maganda tutuklandı

Saldırgana ayrıca “kanuna aykırı çakar takma” ve “trafiği tehlikeye düşürme” suçlarından da 5 bin lira para cezası kesildi. Uysal’ın ifadesinde “Yol vermeyince tartışmaya başladık. Bana saldırdı. Sonra bıçak çekti. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Boğuşma sırasında bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım” dediği öğrenildi.