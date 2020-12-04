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04.12.2020 - 12:42 | | DHA

Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı

Bursa'da bir apartmandan çaldığı ayakkabıları girişte bulduğu pazar arabasına koyarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çaldığı ayakkabıları taşıyamayınca pazar arabasına doldurup kaçtı

Hırsızlık olayı, 1 Aralık Salı günü, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mahallesi  12. Kanarya Sokak’ta bulunan apartmanda yaşandı. Apartmana giren kimliği belirsiz 1 kişi, kapı önündeki ayakkabılara aldı. Elinde taşıyamayınca da bina girişinde bulunan pazar arabasına doldurdu. Şüpheli, pazar arabasını alıp, kaçtı. Hırsızlık apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Maske takmayan kadını uyaran doktora saldırıAvcılar’daki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.
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