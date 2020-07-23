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23.07.2020 - 15:38 | | DHA

Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi yakalandı

Kocaeli ve İstanbul’da çaldıkları otomobilleri, motor şase numararını ‘change’ ederek, satan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçların çalındıktan sonra Başiskele ilçesinde bulunan bir iş yerinde ‘change’ yapıldığını tespit etti. Araçları ‘change’ yaparak satan A.G. ve E.B. yakalanarak, gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada ise üzerlerinde haciz kararı bulunan 4 araç tespit edildi. Araçlar otoparka çektirildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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