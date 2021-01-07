07.01.2021 - 09:46 | | DHA
Çaldıkları giysileri otoparkta satarken yakalandılar!
İstanbul Zeytinburnu’nda iş yerinden çaldıkları giyim eşyalarını Esenyurt'ta otoparkta başka kişilere satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'ndan hırsızlık yapan şüphelilerin Esenyurt'a geldiğini ve çalıntı eşyaları burada başka birilerine satmaya çalıştığını belirledi.
Otoparka düzenlenen baskında 3 şüpheli suçüstü yakalanırken çalıntı eşyalara el konuldu. Şüphelilerin daha önce de farklı ilçelerde 5 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.