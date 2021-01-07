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07.01.2021 - 09:46 | | DHA

Çaldıkları giysileri otoparkta satarken yakalandılar!

İstanbul Zeytinburnu’nda iş yerinden çaldıkları giyim eşyalarını Esenyurt'ta otoparkta başka kişilere satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Çaldıkları giysileri otoparkta satarken yakalandılar!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'ndan hırsızlık yapan şüphelilerin Esenyurt'a geldiğini ve çalıntı eşyaları burada başka birilerine satmaya çalıştığını belirledi.

Otoparka düzenlenen baskında 3 şüpheli suçüstü yakalanırken çalıntı eşyalara el konuldu. Şüphelilerin daha önce de farklı ilçelerde 5 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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