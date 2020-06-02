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02.06.2020 - 12:33 | | DHA

Çalındı ihbarı yaptığı otomobiliyle gezen sürücü, polisi alarma geçirdi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Çanakkale’de çalındığı yönünde ihbarda bulunulan otomobil, Bursa'da polis tarafından tespit edilip durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Mustafa Ö.'nün (22), arkadaşına verdiği otomobilini alamadığı, bir süre sonra ise aracına kendi imkanlarıyla ulaştığı, ancak polise bilgi vermediği ortaya çıktı.

Çalındı ihbarı yaptığı otomobiliyle gezen sürücü, polisi alarma geçirdi!

Çanakkale'de yaşayan Mustafa Ö., 16 CCH 35 plakalı otomobilini, işini görmesi için bir arkadaşına verdi. Ancak arkadaşı otomobili teslim etmeyince Mustafa Ö., çalıntı ihbarında bulundu. Bir süre sonra otomobilini kendi imkanlarıyla alan Mustafa Ö., polise haber vermedi.

Mustafa Ö., dün otomobiliyle Bursa'nın İnegöl ilçesine akraba ziyaretine geldi. Plaka Tanıma Sistemi'nden tespit edilen otomobil, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri, otomobili İnegöl- Alanyurt yolunda durdurdu. Mustafa Ö., otomobilin sahibinin kendisi olduğunu söyledi. Yapılan incelemenin ardından otomobilin kendisine ait olduğu tespit edilen Mustafa Ö., serbest bırakıldı.

 

 

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