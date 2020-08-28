Çalıntı tarihi eserler koleksiyonerin deposundan çıktı!

İstanbul Kaçakçılık ekipleri yaptıkları saha çalışmalarında tarihi eser koleksiyonerliği yapan bir kişinin yasa dışı olarak tarihi eser depoladığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler yaptıkları araştırmalarda koleksiyoner şahısın elde ettiği eserleri Şişli’deki adresinde ve Kağıthane’de bir depoda tuttuğu tespit edildi.

Araştırmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda, cami, vakıf ve kiliselerden çalındığı belirlenen bin 143 adet tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen nin 147 parça tarihi eser arasında, nadide el dokuma kilimler, el yazması hat levhalar, ahşap kabartma ve ahşap işçiliği yazılı eserler, resimler ile Selçuklu, erken Osmanlı Dönemlerine ait objeler ele geçirildi.

Eserler üzerinde yapılan incelemelerde bir çoğunun envanter kayıtlarının söküldüğü tespit edilirken, eserler arasında bulunan 7 hat yazılı levhanın 2009’da Beyoğlu’ndan çalındığı tespit edildi. Siyah üzerine altın yaldız ile yazılan, Allah, Muhammed, Fatma, Hasan, Hüseyin ve 4 halifenin isimlerinin yazılı olduğu hatların Fatma Hatun Camisi’nden çalındığı belirlendi.

Depo bekçisi bir elemanıyla birlikte gözaltına alınan koleksiyoner hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapılıp koleksiyoner sertifikası iptal edilirken, emniyette korumaya alınan eserler Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilecek.