Çalışma saatleri değişiyor mu? Esnek çalışma modelinde 5 saatlik detay

HABER MERKEZİ- Esnek çalışma modelinin hayata geçmesi halinde çalışanların klasik 09.00-18.00 mesai düzeninden farklı bir sistemle çalışması gündeme gelebilecek. Daha önce kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesine yönelik açıklamaların ardından gözler şimdi çalışma düzeninin nasıl şekilleneceğine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modelinin Türkiye'nin menfaatine olduğunu söyledi. Çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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MEMURLARIN ÇALIŞMA DÜZENİ NASIL OLACAK?

Esnek çalışma modelinde çalışanlar klasik 09.00-18.00 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmıyor. Zaman, mekân veya program açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak tanımlanıyor esnek çalışma modeli.

Geçtiğimiz yıl kamu tasarruf paketinin en dikkat çeken maddelerinden biri de kamuda esnek çalışmaydı. Bakan Şimşek, kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz demişti. Mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.

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ESNEK ZAMAN VE ÇEKİRDEK ZAMAN OLARAK İKİ KISMA AYRILACAK

Peki, esnek çalışmada memurların iş düzeni nasıl olacak? CNN Türk'ün haberine göre, Memurların çalışma süreleri esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılacak.

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Çekirdek zamanda kurumda bulunmaları zorunlu olacak. Esnek zamanda bu zorunluluk olmayacak. Çekirdek zaman günde en fazla 5 saat olacak. Esnek zamansa kurumlar tarafından belirlenecek. Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her durumda en fazla 10 saat çalışabilecek.

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BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son yaptığı açıklamada özellikle 15-29 yaş arasındaki eğitimde ve iş başında olmayan genç nüfusa yönelik güçlü programların hayata geçirileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde özellikle 15-29 yaş arasındaki, eğitimde ve iş başında olmayan genç nüfusu hedefleyen güçlü programlar hayata geçirilecek. Ben onu da reform olarak görüyorum. Ama işin bir de reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun. İnşallah bu konularda da ilerleme sağlayacağız" ifadelerini kullandı.