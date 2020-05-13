13.05.2020 - 11:24 | | DHA
Çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçi Yahya Filiz (55), çapa yapmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.
Mustafakemalpaşa ilçesinde evli ve 3 çocuk babası Yahya Filiz, tarladaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı. Filiz’den uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Filiz’in tarlada hareketsiz yatarken bulan yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz’in öldüğü tespit edildi. Yahya Filiz’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yıkım ekipleri Yılmaz Özdil'in kaçak eklentilerle büyüttüğü Bodrum'daki villasındaMuğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve bugün için yıkım kararı verilen villada, aile tarafından bugün de herhangi bir yıkım işlemi yapılmadı. Verilen sürenin dolması üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu sabah yıkım çalışmalarına başlamak üzere villaya geldi.