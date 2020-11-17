17.11.2020 - 14:58 | | İHA
Çamaşır asarken düşen genç kız feci şekilde can verdi!
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çamaşır asarken 5 katlı evin balkonundan düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Ceylan Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 5’inci katında yaşandı. İddiaya göre çamaşır asarken dengesini kaybeden 17 yaşındaki Yıldız Sertdemir, 5’inci kattan beton zemine düştü.
Olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkezdeki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.