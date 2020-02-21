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21.02.2020 - 10:21 | | İHA

Camide oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler oluşturdu

Sivas’ta Paşa Camisinin yüzeyinde oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler oluşturdu.

Camide oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler oluşturdu

Sivas’ta son yılların en sert kış mevsimi geride kalırken karların erimesi ile binaların saçaklarında ilginç buz sarkıtları oluşmaya başladı. Sivas’ta şehir merkezinde Atatürk caddesi üzerinde bulunan Paşa camisinin yüzeyinde oluşan buz sarkıtları, görenleri kendine hayran bıraktı. Caminin kubbe ve pervazlarında oluşan sarkıtlar ortaya sanatsal görüntüler çıkarttı. Görülmeye değer bu görsel ise uzun sürmedi. Sıcaklığın artması ile buzlar koparak düştü.

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