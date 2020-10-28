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28.10.2020 - 09:45 | | DHA

Camide önce namaz kıldı sonra ayakkabı çaldı!

Gaziosmanpaşa’da bulunan camiden yapılan ayakkabı hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Geldiğinde eski bir ayakkabıyı dolaba koyan şüphelinin, hızlı bir şekilde 4 rekât namaz kıldıktan sonra ayrılırken, pahalı olan başka bir ayakkabıyı alarak gittiği görülüyor.

Camide önce namaz kıldı sonra ayakkabı çaldı!

Olay, Gaziosmanpaşa'da bulunan bir camide dün meydana geldi. Namazın ardından cemaatten bir kişi, dolaba bıraktığı ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 55 yaşlarında bir kişinin pahalı olan ayakkabıyı aldığı güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. Kimliği belirsiz kişinin, geldiğinde eski bir ayakkabıyı dolaba koyduğu, hızlı bir şekilde 4 rekat namaz kıldıktan sonra pahalı olan başka bir ayakkabıyı alarak camiden ayrıldığı görülüyor.

Cami cemaatinden olan bir kişi, "Cemaat namaza geliyor, ayakkabılarını çalıyor insanların. Yaklaşık 55 yaşlarında bir adam, kamera kayıtları da var, ayakkabılarını çalmış vatandaşın. Mağdur ediyor insanları. Ayıp, yazık, günahtır. Burası ibadethane, insanlar namaz kılmaya geliyor buraya." dedi.

Yakındaki bir esnaf, "Camiden hırsızlık olayı birkaç defa daha olmuştu. Özellikle camiden ayakkabı çalınıyor. Yaşlıca bir adam hırsızlık yapmış çok yanlış bir şey" diye konuştu.

Adı açıklanmayan ayakkabının sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, kameradaki şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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