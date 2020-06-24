Camiler açıldı mı, Camilerde namaz ne zaman kılınacak?

Mart ayından bu yana yaşanmaya devam eden corona virüs salgını nedeniyle birçok alanda büyük tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında camilerin kapatılması da yer alıyordu. Kalabalık ortamların genel olarak kapatılması virüs salgınını önledi. Camilerde cemaatle kılınan namazlarda bu tedbirler arasında yer aldı. Uzun süredir cemaatle namaz kılınmadı. Son zamanlarda cuma namazı kılınsa da sosyal mesafeli olarak uygulandı. Peki camiler açıldı mı, camilerde ne zaman namaz kılınacak?

CAMİLER AÇILDI MI, CAMİLERDE NE ZAMA NAMAZ KILINACAK?

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Aylar sonra ilk! Cemaatle sabah namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, İstanbul'da ilk sabah namazı kılındı.

Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi. Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü.

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü. Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.



Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.