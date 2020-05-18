Camiler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Açılış tarihi açıklandı

CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü bazı camilerde namaz kılınmaya başlayacağını açıkladı. Erdoğan: "Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz" dedi ve şimdilik sadece Öğle ve İkindi namazlarının kılınacağını belirtti.



Ayrıntılar geliyor...