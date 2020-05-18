18.05.2020 - 19:42 |
Camiler ne zaman, hangi tarihte açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Açılış tarihi açıklandı
Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, oldukça önemli açıklamalara imza attı ve camilerin açılış tarihini duyurdu. Peki merakla araştırılan Camiler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?
CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü bazı camilerde namaz kılınmaya başlayacağını açıkladı. Erdoğan: "Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz" dedi ve şimdilik sadece Öğle ve İkindi namazlarının kılınacağını belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni corona virüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde 15 gün daha seyahat kısıtlamasının uzatıldığını duyurdu. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.