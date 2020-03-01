MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Can Feda filminin konusu nedir? Can Feda oyuncuları kimler?
ABONE OL
01.03.2020 - 17:27 |

Can Feda filminin konusu nedir? Can Feda oyuncuları kimler?

6 Nisan 2018 Tarihinde vizyona giren, aksiyon - savaş filmi olan Can Feda filmi bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Can Feda filmini daha önce izlemeyenler, film hakkında araıa geçti. Peki Can Feda filminin konusu nedir* Can Feda oyuncuları kimler? İşte Can Feda filmi hakkında merak edilenler...

Can Feda filminin konusu nedir? Can Feda oyuncuları kimler?

Can Feda filminin konusu, Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin
Burak Özçivit
Melike İpek Yalova

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber