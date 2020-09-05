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05.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Can kaybı yeniden 50’nin üzerinde

Türkiye’de dün bin 612 kişiye koronavirüs tanısı konulurken, 53 kişi hayatını kaybetti. Bin 21 hasta ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Can kaybı yeniden 50’nin üzerinde

“Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 117 bin 113 test yapıldı, bin 612 kişide Kovid-19 tespit edildi, 53 hasta vefat etti, bin 21 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 276 bin 555 olurken, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 249 bin 108’e çıktı. Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, vefat sayısı 6 bin 564 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı bin 76’ya yükselirken, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7.5 oldu. 
Ağır hastalarda artışSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım” ifadelerini kullandı.

Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek öldü!Mersin’in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti.
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