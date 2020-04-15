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15.04.2020 - 15:23 | | DHA

Can pazarı böyle görüntülendi

İzmit'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Can pazarı! Araba bu hale geldi, içindekiler...
Can pazarı! Araba bu hale geldi, içindekiler...
Can pazarı! Araba bu hale geldi, içindekiler...
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Kaza, öğle saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. İzmit yönüne giden Eren K. yönetimindeki 10 ACF 796 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Eren K. ile ismi öğrenilemeyen kişiyi araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kaldırıldıkları Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Can pazarı böyle görüntülendi

 

Can pazarı böyle görüntülendiİzmit'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
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