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17.07.2020 - 11:14 | | DHA

Çanakkale Ayvacık’ta kaza! Yaralılar var

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde arkadan başka bir kamyonetin çarptığı kamyonet, bariyerlere çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Çanakkale Ayvacık’ta kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında meydana geldi. Ayvacık ilçesinden Küçükkuyu’ya giden Zait Dömeke yönetimindeki meyve ve sebze yüklü 17 SS 338 plakalı kamyonete arkadan gelen saman yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dömeke'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Zait Dömeke ile yanındaki Gülseren Dömeke ve Mehmet Dömeke yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamyonete arkadan çarpan saman yüklü kamyonetin sürücüsünün ise kaçtığı belirtildi.

 

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