MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale Biga'da dolu!
ABONE OL
23.06.2020 - 15:14 | | DHA

Çanakkale Biga'da dolu!

Son dakika haberi... Çanakkale’de, dün Bayramiç ilçesindeki köyleri vuran sağanak ve dolu, bugün de Biga ilçesindeki tarım alanlarında zarara neden oldu.

Çanakkale Biga'da dolu!

Çanakkale’de bu sabahtan itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesinde ise, sağanak ile birlikte yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı.

Sığırcık, Degirmencik ve Bozlar köylerinde etkili olan dolu nedeniyle domates, kivi, elma, erik ve karpuz bahçelerinde maddi zarar oluştu.

Bozlar köyünde açıklama yapan Biga Kaymakamı Mustafa Can, "İlçemizde dolu afeti yaşandı. Yaklaşık 5 köyümüzde maalesef tarımsal üretime zarar verdi. Ama hamdolsun, herhangi bir can kaybı yok. Özellikle domates, buğday, arpa gibi ürünlerin yanı sıra meyve ağaçlarında zarar görüküyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, şu anda arazide hasar tespit çalışmalarına başladı. Biz de vatandaşlarımıza ziyarette bulunup, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah bizi böyle felaketlerden korusun. İnşallah devletimiz de çiftçimizin her türlü zararını karşılayacak" dedi.

Çanakkale Bigada dolu

Bozlar köyü Muhtarı Mehmet Diken de "Köyümüzde 2 bin 500 dönüm domates, kivi, karpuz, erik tarlaları ve bahçeleri zarar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Domates tarlası zarar gören Nurettin Aygün ise, "Bu sene ektiğimiz domatesler tamamen zarar gördü. Çok üzgünüm. Devletimizin yardımını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çanakkale Bigada dolu

Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağış! Yollar göle döndüGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Son dakika haberler: İstanbul'da dolu yağdı! Muhabir kanlar içinde kaldı

Son dakika haberler: İstanbul'da dolu yağdı! Muhabir kanlar içinde kaldı

Sıradaki Haber